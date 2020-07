Com a pandemia e a necessidade de cumprir o isolamento social, muitas pessoas estão usando o tempo de sobra para cuidar dos quintais e terrenos, mas essa realidade ocasionou também um aumento de quase 90% no número de queimadas urbanas, neste primeiro semestre de 2020.

Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), a Prefeitura de Rio Branco, tem recebido denúncias diárias de focos de queimada. Segundo a chefe de fiscalização da Semeia, Greyce Ditomaso, além de denúncias diretas pelos telefones da Secretaria, o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) passa a maior parte das denúncias.

“Recebemos muitas denúncias via Ciosp, além de denúncias diretas. Muitas pessoas ligam porque acreditam que a gente vai lá apagar o fogo, mas na verdade o que podemos fazer é apenas aplicar as medidas administrativas, previstas nas Leis Municipais N° 1.330/1999 e 1.459/2002. Se for uma queimada de pequenas proporções num quintal, por exemplo, a gente entra e pede que o proprietário apague, faz todas as orientações e aplica um termo de advertência”, explicou.

Após receber a advertência e as orientações, o proprietário pode ser multado caso haja reincidência. As multas variam de R$ 400 a R$ 4 mil, dependendo do tamanho da área ou tipo de infração.

Greyce explica também que há alternativas ao uso do fogo. “Quem tem quintal pode reutilizar os restos de poda, por exemplo, como adubo. Se for uma quantidade pequena pode ser descartada junto com o lixo doméstico. Em caso de grandes quantidades, como entulhos o recomendável é solicitar a retirada junto a Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC)”, disse.

Duas equipes de fiscalização da Semeia se revezam para atender a população durante a semana e aos fins de semana também. As denúncias podem ser realizadas pelo 190 ou 193, além do contato da Semeia por meio dos números 3228-5765 ou 9 9227-1126.