Visando atender os bairros da cidade de Rio Branco com a maior rapidez e qualidade, a Prefeitura está realizando uma série de intervenções do programa de melhorias de vias na cidade. Com comprometimento e respeito pelo cidadão, a administração municipal vem investindo em benefício da coletividade.

Nesta quarta-feira, 15, a Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) está concluindo as obras de pavimentação da Rua 10 de Janeiro, no bairro Boa União. “A prefeitura também realiza manutenção em outras ruas do bairro, estamos seguindo um cronograma e a orientação da prefeita Socorro Neri é para agilizar ainda mais o serviço”, destacou Marco Antônio Rodrigues, presidente da empresa.

A Rua 10 de Janeiro era cheia de buracos e lama em toda sua extensão. Durante o inverno não havia, sequer, condições adequadas para a coleta de lixo, o carro coletor atolava, causando enormes transtornos aos moradores. A Prefeitura mudou essa realidade e, a população, reconhece o esforço da gestão Socorro Neri.

“Para mim o bairro está sendo feito agora. A Rua 10 de Janeiro, não tinha saída d’água, a base era um improviso até para andar a pé era difícil, mas agora temos asfalto de qualidade; um serviço caprichado. Cheguei aqui em 1987, quando não tinha rua, luz, água e nada de esgoto. É verdade que a rua chegou a ser asfaltada, porém, a obra não resistiu à primeira chuva, falo em nome da minha família, somos muito gratos à dona Socorro Neri, pelo cuidado que demonstrou por nossa região que é periférica e isso ninguém costuma olhar”, disse José Freitas, primeiro morador da 10 Janeiro.

Só na Rua 10 de Janeiro são cerca de 400 metros de área recuperada, com recomposição de base, sub-base, incluindo remendo profundo e obras superficiais como recapeamento asfáltico, calçadas e meio-fio.