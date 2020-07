Jailson Albuquerque de Sousa, de 22 anos foi preso na manhã desta quinta-feira, 16, dentro de um supermercado em Rio Branco, após solicitar serviços de um aplicativo de transporte e tentar aplicar um golpe contra o motorista.

De acordo com informações, o rapaz preso é reincidente na prática de aplicar golpes contra motoristas de aplicativos.

Por causa dos inúmeros golpes, Jailson foi banido de todos os aplicativos. Desde então ele passou a usar cadastro de outras pessoas para continuar no crime que consiste em contratar o serviço com pagamento em dinheiro, mas ao final da corrida, ele diz que não tem o dinheiro, e em alguns casos pede ao motorista para parar em um caixa eletrônico de supermercado e, enquanto o motorista aguarda no carro, o estelionatário gode.

Entrou na delegacia, mas saiu antes das vitimas

Com a prisão de Jailson, cerca de 20 motoristas de aplicativos compareceram a Delegacia de Flagrantes (Defla), mas saíram frustrados ao testemunharem a saída do acusado antes mesmos de todas as vítimas serem ouvidas.

Isso porque o caso deverá seguir para o Juizado Especial, conforme assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

“É complicado para o trabalhador, a Lei é branda para esses criminosos que tiram o suor do nosso trabalho sem serem punidos, isso só incentiva a impunidade”, disse um motorista.

“Aqui são pelos 50 pais de família prejudicados por um criminoso que sabe da fragilidade da Lei e continua na prática do crime, se fosse o contrário estaríamos presos no Presídio”, declarou Jorge, um dos motoristas vítima do golpe.

Revoltados com situação, os motoristas filmaram o acusado momentos antes de ser preso pela polícia, logo após aplicar mais um golpe.