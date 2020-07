Uma ação de investigadores do Núcleo de Capturas da Polícia Civil (NECAP) realizada na manhã desta terça-feira, 14, resultou na prisão de Marcela Virgínia da Silva, a Loirinha do Bonde dos 13. A jovem foi presa em uma residência localizada na Rua Poços de Caldas, no Bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

Ela teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Cloves Augusto Alves Cabral da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco. Marcela Virgínia foi condenada a 8 anos de prisão em regime fechado pelo crime de integrar organização criminosa.

Consta no processo que em 2016 Loirinha foi investigada por participação em facção criminosa. Após comprovar o envolvimento da então acusada, a polícia civil fez o indiciamento.