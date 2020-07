A Secretaria de Planejamento e Gestão criou uma plataforma digital para que os servidores públicos possam participar de qualificações virtuais. Atualmente, a ferramenta oferece três cursos: Sistema Eletrônico de Informações (SEI), Sistema de Gestão de Recursos Públicos (GRP) – Módulo Frotas e Módulo Patrimônio.

Para acessar a plataforma de cursos, gerenciada pelo Departamento de Formação e Capacitação, o servidor deve utilizar o usuário e senha do e-mail funcional acessando o link seplag.acre.gov.br/capacitacao. A inscrição é realizada de forma imediata e automática. Os cursistas que alcançarem aproveitamento igual ou maior que 60% na avaliação, após a conclusão do conteúdo, têm direito a certificado.

O Sistema de Capacitação em EaD para os servidores do Governo do Estado do Acre é fruto da necessidade de qualificar os profissionais para ampliar a utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Regulamentado pelo Decreto nº 8.478, de 2018, e pela Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE n° 0001, do mesmo ano, o sistema é uma ferramenta utilizada para produção e gerenciamento de documentos e processos eletrônicos.

Desde o início do ano, o sistema tem sido ampliado e implementado em todos os órgãos da administração direta e indireta.

De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, a implantação do SEI contribui para a melhoria da produtividade, da celeridade na tramitação dos processos, na confiabilidade dos dados e na segurança das informações, bem como a redução do uso do papel e dos custos operacionais de armazenamento dos processos em meio físico.

“Podemos citar como vantagem, ainda, neste período de pandemia, que o uso dessa ferramenta tem permitido que os servidores trabalhem de casa, já que a tramitação de processos ocorre virtualmente”.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato com a Seplag pelo endereço eletrônico [email protected] A ferramenta SEI foi desenvolvida gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal (TRF4). A implantação, acompanhamento e sistematização do programa dentro das instituições, está sendo realizada em parceria entre as Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e Controladoria Geral do Estado (CGE).