Pesquisas sobre a cloroquina realizadas por uma coalizão de hospitais de ponta do Brasil, como Sírio-Libanês, Albert Einstein e Hospital do Coração, serão concluídas nas próximas semanas. No entanto, algumas entidades estão receosas sobre a divulgação dos resultados, aponta a coluna de Bela Megaleno Globo.

Os hospitais temem que as conclusões inflamem ainda mais o debate político, já que as pesquisas brasileiras têm demonstrado a ineficácia do medicamento no combate à Covid-19, como já indicaram estudos estrangeiros.

De acordo com o Globo, entre os fatores que causam mais receio sobre a divulgação das pesquisas está a constante propaganda de Jair Bolsonaro sobre o cloroquina desde que anunciou sua contaminação pelo coronavírus.

Outro ponto polêmico foi o afastamento de Nise Yamaguchi do Hospital Albert Einstein, depois que a médica fez uma analogia entre o nazismo e a pandemia da covid-19. Nise é uma das maiores entusiastas da cloroquina no Brasil e chegou a ser cotada para comandar o Ministério da Saúde.

Hospitais do grupo, como o Sírio-Libanês, que está próximo de completar 100 anos, têm a área de pesquisa como uma das mais renomadas dentro e fora do Brasil.