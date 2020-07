O trabalho conjunto entre setores de combate ao tráfico na Bolívia, resultou na apreensão de quase 247kg de cocaína dentro da selva Amazônica. Segundo foi informado, dois aviões de pequeno porte foram localizados entre o município de Beni e La Paz, duas rotas utilizadas por traficantes.

Essas aeronaves estavam destruídas, provavelmente sofreram o sinistro ao tentarem pousar em pistas clandestinas dentro da selva. As cargas foram deixadas para trás sendo localizadas por autoridades dos estados de Pando, Beni e de La Paz, após saberem do acidente e realizaram buscas por pessoas feridas.

Toda a carga aprendida foi levada para a cidade de Cobija, onde passará por um processo jurídico e posteriormente será incinerada. Segundo foi informado, essa apreensão foi um duro golpe contra o narcotráfico de cocaína.

Ninguém até o momento foi identificado e preso. As suspeitas seria que a droga poderia chegar nos estados vizinhos com o Brasil, através do Acre. Os restos das aeronaves serão destruídas juntamente com a pista utilizada pelos traficantes dentro da selva.