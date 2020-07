A Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) apresentou um Projeto de Lei criando a Política Nacional de Proteção ao Paciente com Lúpus.

O projeto tem como objetivo desenvolver ações voltadas à manutenção da saúde dos pacientes lúpicos através de ações de atenção integral ao paciente com Lúpus, garantia de fornecimento de medicamentos como Micofenolato Mofetila e Belimumabe, além de medidas para proteção, tratamento e prevenção de sequelas.

O lúpus é uma doença inflamatória crônica desencadeada por um desequilíbrio no sistema imunológico, que pode afetar órgãos como a pele, os rins e o cérebro. Entre os sintomas mais comuns estão dores articulares, sensibilidade exagerada ao sol e manchas avermelhadas na pele. A doença ainda não tem cura, mas existem tratamentos que ajudam a controlar as crises e a evolução da enfermidade.

Segundo a deputada, a mortalidade de um portador de lúpus é de cinco a 10 vezes superior à da população em geral, mesmo sob tratamento. “É necessário criar uma política pública, na área da saúde, que garanta o fornecimento de medicamentos de alto custo, pois as pesquisas indicam que os pacientes com lúpus possuem anticorpos que trazem um maior risco que eles venham a desenvolver uma doença renal”.

“Fui procurada pela Associação Nacional dos Pacientes Portadores de Lúpus e resolvi abraçar a luta para tratamento dessa doença, que acomete diversos acreanos que, muitas vezes não possuem condições para um adequado tratamento”, finalizou Mara Rocha.