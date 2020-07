O governador Gladson Cameli e a prefeita Socorro Neri inauguraram nesta quinta-feira, 16, a ponte sobre o igarapé Redenção, localizada na estrada de acesso ao Polo Agroflorestal Quixadá. Construída pela Prefeitura de Rio Branco em nove meses, a estrutura de concreto possui 52 metros de extensão e recebeu investimentos que superam os R$ 2,2 milhões.

A prefeita Socorro Neri destacou que esta é a segunda ponte em concreto construída em sua gestão no Polo Agroflorestal Quixadá. Além de atender um antigo anseio da comunidade rural, a Prefeitura concluiu também o serviço de tapa-buracos na estrada e iniciou a recuperação de ramais na região.

“Essa é uma das regiões que mais produzem no município de Rio Branco e havia essa reivindicação antiga, assim como a ponte do igarapé Fundo. Estamos entregando uma estrutura em aço e concreto, portanto, uma ponte definitiva. Com isso, a comunidade não terá mais o problema de trafegabilidade em razão dessas pontes. Hoje, também estamos comemorando o fato de que toda a estrada do Quixadá também passou por recuperação da pavimentação e, além disso, os ramais da região também passarão por melhoramento, como receberam no ano passado”, argumentou.

Nome da ponte homenageia uma das moradoras mais antigas do Quixadá

A nova ponte sobre o igarapé Redenção leva o nome de Mariene Maria da Silva. Falecida em março deste ano, a homenageada era uma das mais antigas moradoras do Quixadá. Representando a família na solenidade, Janete Cléa da Silva agradeceu a homenagem concedida à mãe e falou da relevância da estrutura para a comunidade rural.

“Essa ponte é muito importante para todos nós da comunidade do Quixadá e que há muito tempo já esperávamos. Como a ponte antes era de madeira, ela dava muito problema e ficávamos isolados. Falando em nome da minha família, estamos muito felizes e lisonjeados por essa homenagem, que foi escolhida pela comunidade. Minha mãe foi uma figura muito importante e uma das moradoras mais antigas do Quixadá, quando esse local ainda se chamava Seringal Panorama”, afirmou.