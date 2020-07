Os trabalhadores elegíveis ao Auxílio Emergencial têm diferentes calendários para receber os benefícios.

Os aprovados no Auxílio Emergencial possuem calendários distintos para receber o benefício, entre eles estão:

Os Brasileiros que se inscreveram para receber os R$ 600 por meio de aplicativo e site da Caixa

Calendário para inscritos no Bolsa Família, que já recebiam o programa assistencial do governo

Para os beneficiários que estavam no Cadastro Único mas não se encaixavam nos requisitos para o Bolsa Família.

Mais 2 meses de auxílio e novas parcelas

O auxílio emergencial será pago por mais dois meses com valores de R$ 600. Até o momento os pagamentos são divididos em quatro lotes, que contemplam os beneficiários aprovados desde abril até os aprovados no final de junho.

As parcelas extras do auxílio já estão decretadas, entretanto o pagamento agora será feito de maneira diferente, onde as parcelas vão ser divididos em dois pagamentos, um no início e outro no fim do mês.

O novos pagamentos divididos em quatro parcelas valem para quem se inscreveu pelo site ou pelo aplicativo e para quem está no Cadastro Único, mas fora do Bolsa Família.

O que seria quarta e quinta parcela agora será fracionada e funcionará da seguinte forma:

1º mês

R$ 500 no início do mês;

R$ 100 no fim do mês;

2º mês

R$ 300 no início do mês;

R$ 300 no fim do mês.

Acompanhe o andamento do seu auxílio

Lote 1

O lote 1 é relacionado aos aprovados em abril

é relacionado aos aprovados em abril Qual a situação atual para estes aprovados : Este grupo já recebeu a 3ª parcela em conta poupança social digital da Caixa entre 27 de junho e 4 de julho, de acordo com o mês de aniversário. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro, também conforme o mês de nascimento

: Este grupo já recebeu a 3ª parcela em conta poupança social digital da Caixa entre 27 de junho e 4 de julho, de acordo com o mês de aniversário. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro, também conforme o mês de nascimento Quantas parcelas faltam: Faltam para receber a 4ª e 5ª parcela. Porém as datas de pagamento ainda não foram divulgadas.

Lote 2

O lote 2 é relacionado aos aprovados em maio

é relacionado aos aprovados em maio Qual a situação atual para estes aprovados : Este grupo recebeu a 2ª parcela em conta poupança entre 27 de junho e 4 de julho, de acordo com o mês de aniversário. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro, também conforme o mês de nascimento

: Este grupo recebeu a 2ª parcela em conta poupança entre 27 de junho e 4 de julho, de acordo com o mês de aniversário. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro, também conforme o mês de nascimento Quantas parcelas faltam: Faltam para receber a 3ª, 4ª e 5ª parcela. Porém as datas de pagamento ainda não foram divulgadas.

Lote 3

O lote 3 é relacionado aos aprovados no início de junho

é relacionado aos aprovados no início de junho Qual a situação atual para estes aprovados : Até o momento este grupo recebeu a 1ª parcela em conta poupança em 16 ou 17 de junho. Saques da 1ª parcela começaram a ser liberados em 6 de julho e terminam em 14 de julho, de acordo com o mês de aniversário

: Até o momento este grupo recebeu a 1ª parcela em conta poupança em 16 ou 17 de junho. Saques da 1ª parcela começaram a ser liberados em 6 de julho e terminam em 14 de julho, de acordo com o mês de aniversário Quantas parcelas faltam: Faltam para receber a 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela. Porém as datas de pagamento ainda não foram divulgadas.

Lote 4

O lote 4 é relacionado aos aprovados no fim de junho

é relacionado aos aprovados no fim de junho Qual a situação atual para estes aprovados : Este grupo recebeu a 1ª parcela em conta poupança entre 27 de junho e 4 de julho, de acordo com o mês de aniversário. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro, também conforme o mês de nascimento

: Este grupo recebeu a 1ª parcela em conta poupança entre 27 de junho e 4 de julho, de acordo com o mês de aniversário. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro, também conforme o mês de nascimento Quantas parcelas faltam: Faltam para receber a 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela. Porém as datas de pagamento ainda não foram divulgadas.

Inscritos no CadÚnico

Para inscritos no no CadÚnico o pagamento acompanha o lote 1 dos inscritos no aplicativo ou site. Para estes, o pagamento de R$ 600 também será dividido em duas parcelas, logo, serão quatro parcelas no decorrer de dois meses, gerando um valor total de R$ 1.200

Situação atual dos inscritos no CadÚnico : beneficiários receberam a 3ª parcela em poupança social digital da Caixa entre 27 de junho e 4 de julho. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro.

: beneficiários receberam a 3ª parcela em poupança social digital da Caixa entre 27 de junho e 4 de julho. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro. Parcelas que faltam: 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcelas (dois últimos pagamentos de R$ 600 divididos em duas parcelas cada). As datas seguem em aguardo para serem liberadas.

Calendário Bolsa Família

De acordo com a Caixa Econômica Federal o pagamento da quarta parcela para inscritos no Bolsa Família vão acontecer à partir da próxima segunda, 20 de julho.

Assim como nos meses anteriores, os indivíduos que estavam no programa assistencial possuem um calendário distinto dos demais trabalhadores para receber as parcelas.

O calendário de pagamentos para inscritos do Bolsa Família segue a ordem de inscrição final do NIS.

NIS final 1: 20 de Julho

NIS final 2: 21 de Julho

NIS final 3: 22 de Julho

NIS final 4: 23 de Julho

NIS final 5: 24 de Julho

NIS final 6: 27 de Julho

NIS final 7: 28 de Julho

NIS final 8: 29 de Julho

NIS final 9: 30 de Julho

NIS final 0: 31 de Julho