A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma, no boletim parcial desta quinta-feira, 16, mais 193 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado nas últimas 24 horas. Desse modo, o número de infectados subiu de 16.672 para 16.865.

A Sesacre também registra 1 óbito do sexo masculino, de 63 anos de idade, morador de Cruzeiro do Sul, fazendo com que o total de mortes pela doença no estado seja, atualmente, de 447.