O programa de melhorias de vias, um grande pacote de obras viárias da Prefeitura de Rio Branco, continua promovendo benefícios para a população. Isso porque foi assinado na tarde desta quarta-feira, 15, na Regional Floresta, a ordem de serviço para tapa-buracos, terraplanagem e pavimentação de vários trechos de ruas que ainda não contavam com asfalto.

Antes de serem asfaltadas, as ruas e avenidas que apresentarem necessidade receberão também obras de drenagem, para que haja um escoamento mais efetivo das águas da chuva. As melhorias contemplarão as cinco regionais da cidade e as vias receberão ainda sinalização horizontal e vertical.

“Hoje, estamos aqui fazendo a ordem de serviço da Regional Floresta que, contempla 10 bairros, de modo que a satisfação é grande de poder, mesmo nesse contexto de crise estar realizando a manutenção desejada pela comunidade. Ao mesmo tempo gerando emprego, só nesta regional, com as quatro equipes que vão estar trabalhando, estão sendo gerados 50 empregos. A gente está reproduzindo isso em todas as regionais. Além do trabalho que a EMURB faz, onde concentra ali, 600 trabalhadores da construção civil do município de Rio Branco”, observou a prefeita Socorro Neri.

A gestora assinou a ordem de serviço para a execução das obras, na Rua Francisco Gomes, bairro Nova Esperança. O ato contou com a presença do secretário de infraestrutura e mobilidade urbana Edson Rigaud Viana Neto, presidentes de bairros da regional e do empresário Romeu Paiva, dono da empresa Oliveira Engenharia, vencedora do lote.

“Um investimento de R$ 4 milhões. É a Prefeitura se reinventando e criando novas alternativas para chegar em mais lugares ao mesmo tempo e com elevado nível de qualidade. Teremos em breve outras ordens de serviço, a meta é alcançar o maior número de ruas em todas as regionais”, explicou Edson Rigaud.

O empresário Romeu Paiva fez questão de agradecer a prefeita Socorro Neri pela oportunidade, executar as obras, que segundo ele, vai gerar cerca de 50 postos de serviço, especialmente nesse período de pandemia. “Agradecemos a Prefeitura por esta parceria, com a iniciativa privada”, finalizou.

Falando em nome da comunidade local o presidente da Associação de Moradores do Bairro Esperança Marcos Aurélio de Souza enfatizou: É uma ordem de serviço importante, porque, traz infraestrutura para esse complexo da Regional Floresta e sobre tudo promove bem-estar e gera emprego”.

A ordem de serviço atenderá os bairros: Abraão Alab, Doca Furtado, Esperança, Floresta Sul, Floresta, Ivete Vargas, Jardim Nazle, Nova Esperança, Novo Horizonte e Vila Betel.