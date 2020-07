Na manhã desta quarta-feira (15), Investigadores da Polícia Civil de Manoel Urbano/Acre, prenderam em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas os nacionais A.V.D. dos S, J.R.M, T.S.M., I.O de A. e F.N de A.

Os Policiais Civis foram a uma residência localizada no bairro São Francisco, naquele município, no intuito de darem cumprimento à um Mandado de Prisão contra T.S.M., por seu envolvimento com Organizações Criminosas.

Na residência onde T.S.M. foi preso, foi encontrado pelos Policiais 46 (quarenta e seis) tabletes de maconha. Os Policiais já investigavam os suspeitos e sabiam que no local funcionava uma “boca de fumo”.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos suspeitos e todos foram conduzidos à Delegacia de Manoel Urbano para os procedimentos legais.