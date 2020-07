A Polícia Civil de Mâncio Lima deu cumprimento na manhã desta quarta-feira (15) a dois mandados de prisão contra Davi Macedo dos Reis, de 19 anos e Raimundo dos Santos Leite, de 32 anos. Os dois são acusados de assaltar a mão armada uma mercearia e uma distribuidora no Bairro Guaraní, em dezembro de 2019.

Na ocasião, os suspeitos amordaçaram e realizaram graves ameaças com as armas apontadas contra a cabeça das vítimas, levando inúmeros objetos, além de dinheiro e ouro. Os dois chegaram a ser presos na época do crime, mas foram liberados dias depois. Com o cumprimento do mandado, os acusados serão encaminhados para Penitenciária de Cruzeiro do Sul, Manoel Neri da Silva.

“Eles são velhos conhecidos da polícia e altamente perigosos. Chegaram a ser presos na época, foram soltos e agora saiu o mandado de prisão”, esclareceu o delegado.