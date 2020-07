A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da equipe de investigadores de Mâncio Lima, deram cumprimento a dois mandados de prisão preventiva em desfavor dos nacionais Gean da Silva Leite e Davi Macedo dos Reis, onde tais indivíduos residem na zona rural de Cruzeiro do Sul e praticaram diversos assaltos em Mâncio Lima.

Segundo o Delegado José Obetânio os trabalhos continuam e em breve teremos novas prisões, a Polícia Civil não dará tregua à bandidagem!