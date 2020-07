Na manhã desta terça-feira (14), a Polícia Civil do Estado do Acre empreendeu a “OPERAÇÃO RÚSTICO” e deu mais um duro golpe contra o crime organizado que tenta se instalar no município de Capixaba, interior do Estado, mais precisamente na zona rural daquele município, conveniência para o nome da operação.

A operação policial ocorreu no sentido de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e a mandados de prisão, expedidos pela justiça do Acre, após representação da Polícia Civil, contra autores de crimes de homicídio, roubo, furto de gado, estupro de vulnerável, participação em organização criminosa e falsificação de documentos, a maioria pertencente a uma organização criminosa que se intitula Comando Vermelho (CV).

Cerca de 30 (trinta) Policiais Civis das Delegacias de Capixaba, Senador Guiomard e da Capital participaram da operação. Na ocasião foram presas 09 (nove) pessoas, sendo 07 (sete) delas por mandados de prisão e 02 (duas) em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Com os autores presos em flagrante foram encontrados drogas, munições calibre .38, balança de precisão, celulares, uma motocicleta roubada e uma arma de fogo, além da quantia de R$ 3.260,00 (três mil duzentos e sessenta reais), esse provavelmente oriundo da venda da droga. Após os procedimentos legais na Delegacia de Capixaba todos os presos foram encaminhados ao presídio e ficarão à disposição da justiça