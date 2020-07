Criminosos portando arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (15), na Rodovia Estadual Transacreana, renderam a vítima, subtraíram dela uma motocicleta Yamaha/250 Lander, e evadiram-se em seguida.

Policiais militares do 1° BPM, iniciaram as buscas e após várias diligências conseguiram recuperar ainda nesta manhã, a motocicleta subtraída numa região de mata no Bairro Calafate. Na ação policial ninguém foi preso.