Como mais uma das medidas de prevenção ao novo coronavirus, a Prefeitura de Rio Branco está entregando máscaras de proteção às pessoas idosas que são acompanhadas pela rede municipal de saúde. A ação visa beneficiar 796 idosos, com prioridade aos portadores de doenças crônicas e com deficiência.

As máscaras são de tecido, confeccionadas pelo Projetos Mãos Solidárias e repassadas pela Secretaria Municipal e de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que distribui para as unidades básicas de saúde, de onde os Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s) saem para fazer as entregas e o acompanhamento dos idosos em domicílio, devido à pandemia.

Nesta quarta-feira, 15, foi a vez da aposentada Maria Cunha de Lima, 63, receber suas máscaras em casa. Ela faz parte do grupo de idosos da Unidade Básica de Saúde Luiz Gonzaga, localizada no bairro Altamira e, assim como ela, cada beneficiado recebe um kit contendo 3 máscaras.

“Esse trabalho da Prefeitura é muito necessário pra gente. Não precisamos ter que sair de casa e nos expor à doença”, disse ela que, portando diabetes e sendo hipertensa é acompanhada pela ACS Joselina Braga há cerca de quatro anos. “Eu agradeço demais por essa atenção que a gente recebe”, completou.

Já foram contemplados idosos dos grupos de convivência ativos das UBSs: Rosa Maria, Raimundo Moreira, Eduardo Paiva, Mocinha Magalhães, Maria de Fátima. Nesta quinta-feira, 16, será a vez da UBS Francisco Caetano, no bairro Adalberto Aragão receber os kits.

Além de receber as máscaras, as pessoas idosas são orientadas sobre como utilizá-las e conservá-las e já receberam kits de higiene, contendo álcool em gel.

O Projeto Mãos Solidárias é fruto de parceria entre a Prefeitura de Rio Branco, voluntários, igrejas, entidades e servidores municipais para atender a população em vulnerabilidade social durante a pandemia.