Na última terça feira (14), policiais civis da 2ª Delegacia Regional em Rio Branco-Acre, que fica localizada na cidade do povo, prenderam em flagrante uma mulher com suspeita de falsificação de documentos.

No momento da prisão a autora tentava renovar uma procuração em nome de terceiros em um cartório localizado no segundo distrito da capital, com essa ação a Polícia Civil evitou que a estelionatária viesse aplicar vários golpes, podendo ter acesso a cartões de crédito, contas bancárias, benefícios do governo Federal e realizar compras em nome da vítima.