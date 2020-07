Dois motoristas de ônibus da grande Belo Horizonte, em Minas Gerais, foram agredidos fisicamente após tentar impedir o embarque de pessoas que não estavam utilizando máscara. O uso é obrigatório em transportes públicos do estado desde 22 de abril.

Em um dos casos, de acordo com o G1, o motorista levou um soco de um passageiro que não queria usar máscara. Em outro caso, que ocorreu em Ibirité (MG), um condutor também ficou com o rosto machucado depois de levar socos de um usuário.

De acordo com o presidente Sindicato dos Rodoviários de BH (STTR-BH), Paulo César da Silva, as ameaças são rotineiras.

“Ameaça do tipo: ‘Chegando lá no final você vai ver’, ‘Amanhã você tá aqui de novo’, ‘Olha, olha, motorista, sabe com quem você tá mexendo?’ Sem contar alguns palavrões também que são proferidos por quem não quer usar o equipamento”, afirmou.

Na França, o motorista de ônibus Philippe Monguillot teve morte cerebralapós ser agredido por um grupo de pessoas que queria entrar no veículo sem pagar e sem usar máscaras.

De acordo com o Le Parisien, o motorista tentou impedir a entrada dos passageiros, mas recebeu vários socos que provocaram uma lesão grave na cabeça. Ele ainda foi arrastado do ônibus para a plataforma, onde recebeu ainda mais agressões.