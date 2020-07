A deputada federal Mara Rocha conseguiu junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional o empenho de R$ 3 Milhões de reais para o município de Plácido de Castro. Esse recurso será voltado para o asfaltamento e recapeamento de ruas.

”Tenho um grande carinho pelo município de Plácido de Castro que me abraçou e me deu a maior votação proporcional em todo o estado. Esse é apenas o início dessa parceria com o prefeito Gedeon Barros. Se Deus quiser, juntos faremos muito mais pelo desenvolvimento e progresso de Plácido de Castro” , afirmou Mara Rocha.

“Essa é uma notícia maravilhosa para o nosso município. São 3.000.000,00 de reais que já se encontram empenhados e irão nos ajudar a melhorar a malha urbana da nossa querida Plácido de Castro. Nossa gratidão primeiramente a Deus pelas

bênçãos e a Deputada Federal Mara Rocha que mostra que acertamos quando a tornamos a parlamentar mais bem votada de Plácido de Castro”.afirmou o prefeito Gedeon Barros.