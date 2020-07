Fagner Feitosa de Souza, 29 anos, foi ferido por um disparo de arma de fogo, no final da tarde desta quarta-feira (15), na Rua Eldorado, no Bairro Bahia Velha, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com o apurado pela reportagem, o rapaz estava em casa comemorando o próprio aniversário na companhia de alguns amigos, quando dois homens numa motocicleta modelo Fazer de cor azul chegaram no local. O passageiro invadiu a residência e, de posse de uma arma de fogo, efetuou cerca de 7 tiros. O bandido errou 6 dos disparos e apenas um projétil atingiu Fagner, no peito.

Ainda segundo o apurado, os criminosos tinham a intenção de matar o irmão da vítima, que é monitorado por tornozeleira eletrônica. Após a ação, o bandido voltou para o veículo e a dupla fugiu do local.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou Fagner ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

As investigações do caso ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).