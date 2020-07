Gladson pavimentando o caminho de Socorro Neri

Gladson Cameli (PP) começa a pavimentar o caminho para Socorro Neri receber oficialmente seu apoio rumo à reeleição.

Sai Bocalom, entra Ney Amorim

Segundo informações de fontes ligadas ao PP, em reunião em Brasília, Cameli conseguiu a primeira vitória. A direção do PP aceitou se livrar de Bocalom e analisar o nome de Ney Amorim.

Ney é o vice ideal

Maleável, inteligente e ciente do desgaste que lhe traz a pecha de petista desde a infância, Ney é mais propício para aceitar ser vice na chapa de Socorro Neri.

Se livra de Bocalom

Assim, Gladson se livra da insistência no nome de Bocalom e na indicação de Marfisa Galvão, enfiada guela abaixo sem nenhuma justificativa para isso.

Socorro-Ney

Socorro Neri-Ney Amorim é a chapa do coração do governador e não duvidem que ele moverá céus e terras para conseguir concretizá-la.

Não subestimem Gladson Cameli

Enganam-se quem pensa que Gladson Cameli é bobo. Subestimar quem tem o Diário Oficial em uma mão e a caneta de governador na outra não é boa ideia.

Nicolau Júnior reeleito presidente da Aleac

Nicolau Júnior foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Acre na noite de terça-feira (14).

Sem brigas entre PP e PSDB na Aleac

Luiz Gonzaga (PSDB) segue primeiro-secretário e se enganou quem achou que o PP iria iniciar um racha com os tucanos.

Unanimidade

A eleição que reconduziu a Mesa Diretora por mais dois anos foi um consenso entre todos os deputados e a eleição se deu por unanimidade.

Fernanda Hassem

A reeleição de nenhum prefeito será um passeio. Não será fácil para ninguém, porém gente que mostrou serviço como Fernanda Hassem poderá se reeleger com mais facilidade.

Estranho

Todos sabem do jogo bruto que é a política, do balcão de comércio, mas ainda assim é chocante ouvir os líderes do Solidariedade dizerem que entre uma candidatura própria à prefeitura e os cargos comissionados eles ficam com os cargos comissionados.

IBB não apoia ninguém

A tendência este ano é que não venha uma leva de candidatos evangélicos. Houve uma mudança nesse sentido. Um exemplo disso é que a Igreja Batista do Bosque não apoiará candidato algum.

Lene Petecão

Sem dúvida Lene Petecão é uma das melhores parlamentares da Câmara de Rio Branco. Seria injusto ela não se reeleger com muitos votos.

Um abraço ao meu amigo contador Renatinho, pré-candidato a vereador pelo Avante.

Bom dia a todos