No dia 11 deste mês, a Disney voltou a reabrir dois dos seus principais parques temáticos localizados em Orlando, Flórida, que estavam interditados há quatro meses. O presidente dos parques temáticos da Disney, Josh D’ Amaro, acredita que é possível que as atrações voltem à atividade de maneira segura, “Há muita confiança aqui, tanto de nossos funcionários, quanto de nossos convidados, e temos a responsabilidade de entregar essa confiança. A COVID está aqui e nós somos responsáveis por descobrir a melhor maneira de operar de forma segura nesse novo normal”, falou D’Amaro.

Porém, nem tudo são flores no setor de entretenimento, pois após a reabertura no mês passado, os cassinos nos Estados Unidos da América serão obrigados a suspender suas atividades novamente por um período indeterminado. A partir do relatório diário da Fantini, os estabelecimentos continuam sendo afetados pela atual situação sanitária, e, para evitar um agravamento da crise, as operações serão interrompidas momentaneamente. Os cassinos Churchill Downs’ Calder Casino, Hialeah Park, Casino Miami and Magic City, todos localizados em Miami, voltaram a funcionar. Já a comunidade Indígena do rio Gila fechou três das suas casas de apostas em Phoenix pela segunda vez, porém, abriram logo depois.

Em Michigan, alguns funcionários do Legends Diner, localizado no Soaring Eagle Casino, foram diagnosticados com o COVID-19. Simultaneamente, o Rivers Casino, localizado em Pittsburgh, fechou as portas durante uma semana após um dos seus colaboradores também testar positivo para o vírus. Por conta desses acontecimentos, o estado de Mississippi começou a exigir que os todos os turistas que frequentam estes estabelecimentos no estado usem máscaras. Já em Nevada, os espaços também foram fechados, principalmente após o pronunciamento do Governador Steve Sisolak, que salientava que todas as empresas deveriam empregar protocolos de segurança com o requisito da utilização de coberturas faciais obrigatórias.

Entretenimento na Ásia

Apesar das notícias nada animadoras vindas do EUA, diversos países da Ásia vêm retomando a sua normalidade, e diversos cassinos no Camboja e na Coréia do Norte estão reabrindo. Já você, de onde estiver também pode aproveitar as análises completas de sites de cassinos e escolher a melhor casa de apostas para se divertir online. Após uma inspeção do Ministério de Saúde do Camboja, o Naga World Camboja voltará a operar suas seções VIP e de caça-níquel. O estabelecimento e o governo fizeram um acordo que possibilitou a retomada da atividades, iniciativa que faz parte de um projeto piloto para testar as consequências antes da abertura total de locais semelhantes no Camboja.

Como maior casa de jogos do país, a Naga Word foi escolhida por sua localização, que fica no centro da capital, Phnom Penh – além da sua imensa contribuição para a economia do país. Para um funcionamento seguro, o estabelecimento tomará diversas medidas de segurança que incluem salas para o isolamento de visitantes para garantir o distanciamento social, desinfecção de equipamentos, e utilização de máscaras tanto por colaboradores quanto por turistas, além da aferição da temperatura corporal de ambos. Em comunicado, a NagaCorp afirmou: “A reabertura do NagaWorld é uma abordagem cautelosa e, portanto, as diretrizes emitidas pelo Ministério da Saúde devem ser implementadas”. Caso a empreitada seja bem sucedida, a tendência é que as autoridades do Camboja permitam novas flexibilizações.

Já na Coréia do Sul, o Kangwon Land, voltou a funcionar no início do mês, seguindo um plano de retomada das atividades iniciado em 27 de maio. A casa de apostas irá desinfetar todas as fichas utilizadas e espalhará cartazes sobre a importância do distanciamento social e instruções. Além disso, foram instaladas telas de proteção nas mesas de jogos e nas máquinas. A Kangwon Land montou uma equipe para realizar inspeções diárias a fim de garantir que tudo esteja ocorrendo bem e que as diretrizes estão sendo seguidas.