Por causa da alta demanda de serviços, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) ampliou a realização de vistorias de veículos. O serviço presencial já vinha sendo ofertado às terças e agora também será realizado às quarta-feiras. Além disso, o Detran está aumentando a capacidade de 75 para 105 vistorias por dia.

Nesse momento de isolamento social, os serviços presenciais do Detran estão sendo ofertados de forma limitada, apenas aqueles realmente indispensáveis. A vistoria, por exemplo, é necessária para que o proprietário de veículo solicite a segunda via de Certificado de Registro de Veículo (CRV) e transferência de propriedade.

É importante ressaltar que os atendimentos são oferecidos mediante agendamento prévio no site do Detran no endereço www.detran.ac.gov.br. Para agendar é necessário clicar na aba Atendimento, Agendamento de atendimento, preencher a solicitação com os dados pessoais do interessado, selecionar o serviço de veículos e escolher o horário desejado.

Antes de agendar os serviços de segunda via de Certificado de Registro de Veículo (CRV) ou transferência de propriedade, o cidadão deve agendar e realizar vistoria, por isso a demanda desse serviço é alta e, para atender a todos que precisam, nós decidimos ampliar a oferta”, diz Luiz Fernando Duarte, diretor-presidente do Detran/AC.

Lembrando que como medida de prevenção à Covid-19 é necessário que a pessoa vá de máscara e não leve acompanhante, além de comparecer com o documento de identificação e comprovante de agendamento impresso.