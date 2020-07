Os usuários da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) agora podem contar com mais uma ferramenta de atendimento virtual da instituição. Lançado nesta quarta-feira,15, o chat de atendimento está acessível por meio do site institucional www.defensoria.ac.def.br .

Ao acessar a página, o usuário deve preencher o formulário com as informações pessoais, escolher a área de atuação desejada, clicar em iniciar chat e logo depois receberá o atendimento.

A nova ferramenta é uma das medidas adotadas pela DPE/AC durante o período de suspensão dos atendimentos presenciais, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com a defensora pública-geral em exercício, Simone Santiago, após o período de pandemia, a ferramenta ficará disponibilizada de forma permanente na instituição.

“A criação do novo chat de atendimento visa otimizar ainda mais os serviços da instituição, não somente neste período que estamos passando, mas também continuará sendo utilizada para garantir ainda mais o acesso à assistência jurídica gratuita à população, sempre prezando pela qualidade, humanização e eficiência no nosso atendimento”, explicou.

Além do chat, a DPE/AC também disponibiliza outros canais de atendimento via telefone, aplicativo WhatsApp ou via e-mail. Confira os contatos da sede, em Rio Branco:

Informações e orientações jurídicas

(68) 3215-4185 (cível)

(68) 3223-7229 (criminal)

(68) 3228-0131 (criminal)

Atendimento Cível

WhatsApp (68) 9.9972-2835 /9.9912-4811/9.9920-3104

E-mail: [email protected]

Atendimento Execução Penal

WhatsApp (68) 9.9969-7396/ 9.9917-7566

E-mail: [email protected]

Acordo Zap/ Mediação Virtual

WhatsApp (68) 9. 9604-1424

E-mail: [email protected]

Central de Alimentos

WhatsApp (68) 9.9906-9472

E-mail: [email protected]

Núcleo Especializado da Saúde Pública (Nesp)

WhatsApp (68) 9.9600-4997

E-mail: [email protected]