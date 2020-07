O INSS – Instituto Nacional do Seguro Social ainda está mantendo suas agências fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo informações, somente depois do mês de julho é que se pensará em reabrir as unidades. Há uma previsão que em 3 de agosto, o INSS volte a atender aos segurados de forma presencial. Porém, até lá os aposentados e pensionistas seguem solicitando seus benefícios online.

Como as agências estão fechadas para proteger seu público que são pessoas acima de 60 anos, a administração pública precisou elaborar estratégias para evitar uma crise sanitária prejudicando servidores e os segurados.

Ficou decidido que os serviços que não podem ser realizados a distância, como exames médicos, perícias, atualizações cadastrais, entre outros, entrarão primeiro nas filas de atendimento. A decisão visa minimizar o número de atraso na concessão dos benefícios e evitar acúmulos financeiros para o instituto.

Readaptação nas unidades do INSS

Para que volte a atender o público de forma presencial será necessário passar por uma readaptação. As unidades vão disponibilizar álcool em gel, os servidores precisarão estar de máscara e os serviços de saúde contarão com um processo de higienização especial. Nas baias de atendimento haverá também estruturas para isolamento, evitando que partículas contaminadas pelo vírus se reproduzam.

Para evitar superlotação nas agências do INSS, a quantidade de médicos e quadro de funcionários deverão ser reavaliados. Sendo assim, cada ponto apresentará um número exato de pessoas, sem que um local específico fique sobrecarregado. Só serão abertas as agências que estiverem aptas para o atendimento, de acordo com as novas regras. O INSS informa que apresentará um painel eletrônico em todos os pontos, explicando quais procedimentos deverão ser aplicados durante a fase de reabertura. Mudança nos serviços Para que não aconteça um número maior de pessoas nas filas, o instituto informou que algumas atividades serão reformuladas. A prova de vida, por exemplo, que só poderia ser feita presencialmente, agora passará a ser realizada por meio de reconhecimento facial. Para isso, a equipe técnica do INSS está desenvolvendo uma plataforma digital de modo que, por meio do aplicativo MEU INSS o aposentado ou pensionista consiga atualizar seu cadastro anualmente. Essas mudanças poderão acontecer a partir de agosto. Atendimento online Como ainda não está sendo realizada atendimento presencial, algumas situações de caráter emergencial e obrigatória, poderá ser resolvida a partir da página eletrônica. Veja quais situações você poderá resolver pela Internet: Agência da Previdência Social – Localize a sua

Agendamento

Alteração de Forma de Pagamento

Atualização de cadastro

Atualização de dados do Imposto de Renda – Retificação da DIRF

Atualização de Dependentes para Imposto de Renda

Atualização do Imposto de Renda para Declaração de Saída Definitiva do País

Atualização de tempo de contribuição

Atualização de Endereço de Beneficiário

Cadastramento de Declaração de Cárcere

Cadastrar ou Atualizar Dependentes para Salário-Família

Cadastrar ou Renovar Procuração

Cadastrar ou Renovar Representante Legal

Cálculo da Guia da Previdência Social (GPS)

Carta de Concessão e Memória de Cálculo

Certidão de Tempo de Contribuição – CTC

Certidão para Saque do PIS/PASEP/FGTS

Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT

Consulta benefícios por incapacidade (exclusivo para empresas)

Consulta de Perícias Médicas Agendadas

Consulta de situação de benefício

Cópia de processo administrativo

Declaração de Benefício – Consta/Nada Consta

Débito Automático de GPS em Conta Corrente

Declaração de Regularidade da Situação do Contribuinte Individual – DRSCI

Desbloqueio do Benefício para Empréstimo

Desistir da Aposentadoria

Desistir de Benefícios

Devolução de Documentos ou Processos

Extrato para Imposto de Renda (IR)

Extrato de contribuições à Previdência Social

Extrato de Empréstimo Consignado

Extrato de pagamento de benefício

Inscrição na Previdência Social

Reativar Benefício

Reativar Benefício Assistencial Suspenso por Inclusão no Mercado de Trabalho

Recurso

Recurso de Benefício por Incapacidade

Recurso Seguro Defeso

Revisão de benefício

Simulação

Solicitar Pagamento de Benefício não Recebido

Solicitar Valor não Recebido até a Data do Óbito do Beneficiário

Suspender o Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência para Inclusão no Mercado de Trabalho

Solicitação de Prorrogação de auxílio-doença

Transferência de Benefício em Manutenção – TBM

Transferir Benefício para Outra Agência da Previdência Social

Vista/Carga de Processos