O número de registros de mortes por coronavírus no Brasil chegou a 1.233 nas últimas 24 horas, conforme atualização do Ministério da Saúde nesta quarta-feira (15). Com isso, o total de óbitos no país está em 75.366.

Já a quantidade de novos infectados se ampliou em 39.924 casos, chegando a 1.966.748 em todo o país. Os Estados em situação mais grave são São Paulo, com 393 mil casos e 18,6 mil mortes,Rio de Janeiro, com 134 mil infectados e 11,7 mil vítimas fatais, e Ceará, com 141 mil doentes e 7 mil óbitos.

A taxa de letalidade no país, ou seja, as mortes em relação aos doentes identificados, é de 3,8%, com índice de mortalidade de 35,9 para cada 100 mil habitantes.