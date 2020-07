Em sessão extraordinária realizada na tarde desta terça-feira (14), os deputados do Acre elegeram a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para a 3ª e 4ª Sessões Legislativas da 15ª Legislatura (biênio 2021/2022), tendo à frente o atual presidente, deputado Nicolau Júnior (PP).

O progressista foi reconduzido, concorrendo em chapa única, ao cargo de presidente com 23 votos, garantindo, assim, sua permanência à frente do Parlamento Estadual pelos próximos dois anos.

A eleição deveria ocorrer apenas em fevereiro, mas foi antecipada a pedido do deputado Gehlen Diniz (Progressistas). Os parlamentares aprovaram uma mudança no regimento interno da Aleac que permitiu a antecipação. A reeleição da Mesa Diretora da Aleac partiu de um consenso entre os parlamentares estaduais.

De biênio em biênio, a mesa diretora da Assembleia é eleita para cumprir o papel de coordenar as ações institucionais que delimitam a administração do Poder Legislativo. Após uma gestão pacífica e de boa relação com deputados tanto da base governista como oposicionista, o deputado Nicolau Júnior foi reeleito para dar continuidade ao trabalho que foi implementado no biênio de 2019/2020.

Além do parlamentar progressista, a chapa conta ainda com Jenilson Leite (PSB), sendo seu vice, a primeira secretaria continuou com o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) e a segunda-secretaria com a deputada Antônia Sales (MDB).

A votação não foi nada convencional devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A eleição foi realizada de maneira virtual, através da plataforma digital da Casa de Leis, como já ocorre com as sessões ordinárias. A nova Mesa Diretora toma posse em 1º de fevereiro do próximo ano.

Ao agradecer a confiança de seus pares, Nicolau Júnior disse que “essa eleição é a vitória do parlamento estadual”. Disse ainda que pretende unificar ainda mais os trabalhos na casa, primando sempre pelo melhor para os cidadãos acreanos.

“Quero agradecer a minha família que tem me dado apoio nessa caminhada, agradecer o povo do Acre que me concedeu este mandato, e agradecer aos deputados que me deram o segundo mandato de presidente. Juntos, enfrentamos dois anos árduos de grandes debates, desafios e muito trabalho. Agradeço de verdade por me concederem mais um voto de confiança”, disse.

O presidente da Aleac frisou ainda que o objetivo agora é focar nas ações que possam colaborar para a retomada social e econômica do estado, garantindo o acesso à saúde frente à pandemia do coronavírus.

“Quero aproveitar esse momento memorável para reforçar meu compromisso com a população acreana. Continuarei trabalhando diariamente para garantir o bem-estar das famílias do Acre. O parlamento moderno precisa estar atento às demandas da população. E temos feito isso. Eu sei que juntos vamos conseguir retomar nossa economia e restabelecer a saúde do nosso povo”, disse.

Confira a composição da nova mesa diretora que toma posse em fevereiro do próximo ano.

PRESIDENTE: Nicolau Junior (Progressistas)

Primeiro secretário: Luiz Gonzaga (PSDB)

Primeiro vice-presidente: Jenilson Leite (PSB)

Segundo secretário: Antonia Sales (MDB)

Segundo vice-presidente: Antônio Pedro (DEM)

Terceiro secretário: Jonas Lima (PT)

Terceiro vice-presidente: Maria Antonia (PROS)

Quarto secretário: Whendy Lima (PSL)

Quinto secretário: Chico Viga (PHS)