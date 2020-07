O presidente do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE- AC), Rogério Oliveira, decretou luto oficial de três dias pela morte da assistente social Raquel Moraes Lima, de 37 anos. Ela morreu no último domingo (12), no pronto-socorro de Rio Branco, vítima de Covid-19.

Ela estava internada desde o dia 25 de junho e a família chegou a fazer uma campanha para conseguir comprar um medicamento para ajudar no tratamento dela, mas ela acabou não resistindo.

Raquel era servidora de carreira do ISE há 11 anos. Nesse período, atuou como assistente social como membro da equipe técnica, coordenadora técnica em várias unidades da Capital, e foi diretora do Centro Socioeducativo Santa Juliana.

O decreto foi publicado nesta quarta-feira (15), no Diário Oficial do Estado (DOE), mas a data do luto é contada a partir da segunda-feira (13). E ainda ficou decretado ponto facultativo por dois dias para os serviços administrativos do instituto em memória da servidora.

A homenagem, segundo decreto, “leva em consideração os relevantes serviços prestados à sociedade acreana, através do instituto, e também pelo momento de tristeza que tomou conta dos servidores da autarquia”.

Ainda no domingo, o presidente do instituto havia de manifestado, em nota, na qual lamentou a perda da servidora.

“O Instituto Socioeducativo do Acre e servidores se solidarizam aos familiares e rogam a Deus o conforto necessário a todos que estão sofrendo nesse momento de dor”, disse.