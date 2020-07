O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quarta-feira (15/7), em vídeo publicado nas redes sociais, que segue contaminado pelo novo coronavírus, mas disse estar “muito bem” no tratamento à doença. Novamente, ele garantiu que a utilização da hidroxicloroquina tem dado resultados positivos, por mais que não seja cientificamente comprovado que o remédio é eficaz contra a covid-19.

“Graças a Deus estou muito bem. Fui medicado desde o início com hidroxicloroquina, uma recomendação médica para isso. Senti melhora logo no segundo dia, no dia seguinte. Não tive sintomas fortes, só tive uma febre pequena na segunda-feira retrasada, 38 graus, um pouco de cansaço, umas dores musculares. O resto, tudo bem. Coincidência ou não, sabemos que não tem nenhuma comprovação científica, mas deu certo comigo”, disse Bolsonaro.

Apesar do relato pessoal sobre a hidroxicloroquina, o presidente destacou que não está fazendo “nenhuma campanha” para o remédio. Além disso, o chefe do Executivo pediu que ninguém utilize a medicação sem orientação médica. “Eu não recomendo nada. Eu recomendo que você procure seu médico e converse com ele. O meu, no caso, um médico militar, foi recomendado a hidroxicloroquina e funcionou. Estou bem, graças a Deus. Mas não estou aqui para orientar ninguém a tomar esse ou aquele medicamento. Procure o seu médico desde o início dos sintomas”, comentou.

De todo modo, Bolsonaro enfatizou a defesa à hidroxicloroquina. “Não existe nenhum medicamento, ainda, no mundo, que tenha comprovação científica constatada. Então, é uma situação de observação. Deu certo comigo e deu certo com muita gente. Muitos dizem que a hidroxicloroquina funciona. Não estou fazendo nenhuma campanha para medicamentos, afinal de contas, o custo é baratíssimo. Talvez por causa disso que tem muitas pessoas contra e, outras, parece que por questão ideológica. Mas o que na verdade está ocorrendo, está dando certo”, disse.

O futuro vai dizer se o remédio é eficaz ou não. Para mim foi, eu credito a ele. E se for, muita gente encaminhou contrário. Gente com responsabilidade. Então, a história vai dizer quem estava certo, no futuro, e a quem cabe qualquer responsabilidade sobre parte das mortes. Porque ninguém nunca disse que não haveriam mortes. Haveriam. Sabíamos da potencialidade do vírus. Mas apareceu a hidroxicloroquina, ivermectina, bem como a nitazoxanida”, acrescentou

O presidente deve realizar um terceiro exame nos próximos dias. Ele espera que o próximo resultado seja negativo. Caso isso aconteça, Bolsonaro estará curado da covid-19. “Espero que nos próximos dias faça um novo exame e, se Deus quiser, dê tudo certo para a gente voltar logo à atividade.”