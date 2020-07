No Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, 72 pacientes estão internados com Covid-19. Do total, 67 encontram-se na enfermaria, sendo 57 no Hospital de Campanha e 10 na unidade de referência.

Já na Unidade de Terapia Intensiva estão internados cinco pacientes, sendo que quatro estão entubados.

Nas últimas 24 horas, a unidade registrou três altas hospitalares e dois óbitos de pacientes vindos do município de Guajará, no Amazonas.