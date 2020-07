O WathsApp parou de funcionar por alguns minutos na tarde desta terça-feira, 14. O aplicativo saiu do ar, impedindo de enviar e receber. A instabilidade começou na versão Web, que exibia o aviso “Conectando ao WhatsApp”.

O site TechTudo entrou em contato com a assessoria do WhatsApp no Brasil que afirmou que o app já está trabalhando para resolver a instabilidade. “Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para enviar mensagens e estamos trabalhando para restaurar o WhatsApp para todos o mais rápido possível”, disse a equipe ao site.

De acordo com um site que monitora o funcionamento de serviços online, o Downdetector, o WhatsApp caiu por volta das 16h40. Nesse momento, a plataforma registrou mais de 16 mil reclamações, a maioria de países da Europa e da América, incluindo o Brasil.

A falha do aplicativo repercutiu em outras redes sociais como Twitter e Instagram. Muitas pessoas brincaram dizendo que iriam migrar para o app rival, o telegram. Segundo o TechTudo, no Google Trends, ferramenta que monitora as buscas na Internet, também houve um aumento para as pesquisas relacionadas à queda no WhatsApp.

Na última hora, a plataforma registrou um crescimento nas buscas por “WhatsApp fora do ar 2020”, “instabilidade WhatsApp”, WhatsApp Web fora do ar” e “WhatsApp parou”, entre outros.