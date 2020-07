Médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que atuam em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), unidades hospitalares e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), cuidando de adultos e crianças com formas graves de infecção respiratória aguda, incluindo pneumonia grave, septicemia, choque séptico e a Covid-19, poderão participar do curso Cuidados Clínicos na Síndrome Respiratória Aguda Grave, na modalidade de Ensino a Distância (EaD).

O treinamento é uma parceria entre Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), e Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) por meio da Divisão de Ensino e Pesquisa e do Núcleo Telessaúde Acre, e terá a carga horária de 50 horas. As inscrições estarão abertas a partir desta quarta-feira, 15, até o dia 22 de julho, por meio do site: www.telessaude.ac.gov.br/educants.

“O objetivo do curso é instrumentalizar os profissionais de saúde das unidades de referência de Covid-19 para dominar algumas das ferramentas necessárias a serem utilizadas no tratamento de pacientes gravemente doentes, desde a entrada no hospital até sua alta”, explica a técnica da Divisão de Ensino e Pesquisa da Sesacre, Estela Livelli.