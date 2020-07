Idealizado pelo atual governo, o programa assistencial, Renda Brasil, que deverá ser lançado ainda este ano. Na verdade, o Renda Brasil irá substituir o Bolsa Família, o que levou a equipe econômica a criar um voucher de R$ 250 para o mês para crianças atendidas pelo novo programa tenham acesso à creche.

Se bem que, o projeto ainda está sendo analisado, mas pretende auxiliar crianças de 0 a 3 anos. Dessas, não estão incluídas as crianças que não estão frequentando creches por opção dos pais.

Para o Ministério da Economia, a intenção é não criar novas creches, e sim, oferecer o voucher e permitir que as famílias escolham em que escola querem colocar os filhos. Assim, é possível utilizar estruturas já existentes.

Para pagar o voucher, o governo terá de desembolsar R$ 6 bilhões. Sendo que, existem os R$ 51,7 bilhões que serão destinados ao Renda Brasil

Renda Brasil, quem tem direito?

Antes, é necessário que você saiba, que o Renda Brasil só poderá ter início depois que passar por aprovação no Congresso Nacional.

Existe uma vontade do governo de pagar o valor de R$ 300 para as famílias de baixa renda, sendo que esse valor poderá sofrer alterações, já que ainda foi concretizado.

A mudança com esse novo programa é que o beneficiário poderá receber mesmo que tenha outra fonte de renda. Algo que não ocorre com o Bolsa Família.

O Renda Família só deverá entrar em vigor depois do pagamento da prorrogação do Auxílio Emergencial. O programa vai reunir o Bolsa Família com outros projetos sociais que ainda serão analisados.

Existe também um outro projeto que o governo quer lançar, “Verde e Amarelo”, mas ainda não há uma data confirmada e nem maiores detalhes.