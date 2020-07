Policiais militares do 1° Batalhão conseguiram recuperar uma moto roubada durante um assalto na manhã de segunda-feira (13).

De acordo com os militares, eles foram acionados para uma ocorrência numa casa de carne que fica na estrada da Sobral.

Chegando ao local, eles foram informados pelas vítimas, de que dois homens, de posse uma arma, teriam entrado no estabelecimento e anunciado o assalto. Eles fugiram do local na moto de uma das vítimas, com destino ao bairro Ayrton Senna.

Os policiais iniciaram as buscas, mas os indivíduos conseguiram fugir por uma região de difícil acesso, às margens do rio Acre, deixando para trás a motocicleta produto do roubo e arma usada no crime.