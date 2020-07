Policiais Militares do 2° Batalhão prenderam um homem, com uma motocicleta roubada, na tarde desta terça-feira, 14, no loteamento Praia do Amapá .

Os militares realizavam patrulhamento nas proximidades quando foram informados que uma motocicleta Honda CG Fan com restrição de roubo/furto havia passado na terceira ponte. Os policiais realizaram buscas e o suspeito foi localizado nas proximidades da rotatória da UPA do 2° Distrito. O agente e a motocicleta foram encaminhados à delegacia de flagrantes.