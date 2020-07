Um jovem de 21 anos e outro de 19 foram presos, na noite desta terça-feira (14), após efetuarem um roubo no Loteamento Santa Helena, na região da Vila Acre, em Rio Branco. A prisão da dupla aconteceu na BR-364, perto do Residencial Rosa Linda.

Segundo informações do pai da vítima do assalto, o filho estava fechado o portão da própria residência, quando os dois homens chegaram no local em uma motocicleta e um deles simulou estava com uma arma de fogo, e em seguida anunciou o assalto.

A vítima, temendo pela própria vida, acabou entregando o celular para os criminosos. Rapidamente o rapaz ligou para o CIOSP e denunciou o caso, e informou como os assaltantes estavam vestidos.

A guarnição do 2º Batalhão da PM ouviu a ocorrência via rádio e acabou avistando os dois acusados com as mesmas características trafegando em uma motocicleta perto do Residencial Rosa Linda. Como os jovens estavam em atitude suspeita foi dada ordem de parada, que foi obedecida pela dupla.

Os PMs perguntaram de quem era o aparelho celular e os bandidos disseram que era de um deles, mas, quando os militares perguntaram modelo e a marca do telefone, os indivíduos não souberam responder. Em seguida, os criminosos confessaram que telefone era produto de roubo.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos acusados, que foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis. Na delegacia, a vítima reconheceu os dois homens que agora estão presos pelo roubo.