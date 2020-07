Manifestantes da CUT (Central Única dos Trabalhadores), do MTST (Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras sem Terra) e da UNE (União Nacional dos Estudantes) realizaram protesto contra o governo Bolsonaro nesta 3ª feira (14.jul.2020), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O ato foi acompanhado da entrega de 1 pedido de impeachment de Jair Bolsonaro assinado pelas entidades da sociedade civil a deputados e senadores do Congresso Nacional.

Com cruzes fincadas no chão, o grupo também prestou homenagem às vítimas da covid-19 no Brasil.

O grupo afirmou que o presidente Jair Bolsonaro ignora as orientações de segurança sanitária da OMS (Organização Mundial da Saúde), como o isolamento e distanciamento social e o uso de máscaras, além de utilizar a hidroxicloroquina como tratamento para a covid-19.

Mais de 40 entidades assinaram o pedido de impeachment. O documento aponta crimes de responsabilidade supostamente cometidos desde a posse de Bolsonaro na Presidência. De acordo com o texto, os crimes configuram afronta aos diretos humanos e ameaçam a vida de brasileiros.