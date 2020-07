O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) estaria preparando a suspensão do serviço de monitoramento eletrônico dos detentos em regime semiaberto de Tarauacá, no interior do estado. A denúncia é da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen).

Em nota veiculada na tarde desta terça-feira, dia 14, a entidade alertou que a medida, caso seja confirmada, “simboliza um retrocesso para o serviço da polícia penal e, sobretudo, para a população daquela cidade”, visto que o grupo local de monitoramento é referência no estado.

“Decisões no âmbito da Administração Pública, em especial que envolvam a atividade policial, devem ser minuciosamente analisadas, sob pena do cometimento de equívocos que dificilmente serão reparados, a exemplo da extinção do Grupo de Escolta Policial (GEP) pela antiga gestão”, lembrou o presidente Eden Alves.

A reportagem tentou contato com o presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, mas não obteve sucesso, para que ele comentasse a denúncia feita pela associação. Oficialmente, o órgão ainda não comentou a situação.