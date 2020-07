Na manhã desta terça-feira, dia 14, a Polícia Militar do Estado Acre, através da CIA GIRO, em patrulhamento pelo bairro da Base visualizou uma motocicleta estacionada de placa MZW-**, cujo Central de dados informou estar com restrição de roubo.

Em patrulhamento pela rua Barbosa Lima, no Bairro da Base, em frente ao Restaurante Jiquitaia, uma guarnição do GIRO avistou uma motocicleta Yamaha Factor/ YBR 125, de cor roxa e de placa MZW-**. Acompanhados pela proprietária do estabelecimento, a guarnição entrou no restaurante e encontrou o indivíduo que se identificou como sendo o responsável pela motocicleta. Após isso, foi feita a busca pessoal no indivíduo e não foi encontrado nenhum ilícito.

Ante aos fatos o autor foi encaminhado a DEFLA para a tomada das devidas providências, conforme o que está descrito no código penal e processual penal Brasileiro.