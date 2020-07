Na segunda, o pequeno Paulo Henrique de 3 anos de idade foi atropelado por um carro, que seguia em alta velocidade na Rua Francisco Cordeiro de Andrade, no bairro Conquista, onde mora. Ele quebrou a clavícula e sofreu um corte na cabeça. Foi encaminhado ao Hospital Ary Rodrigues em Senador Guiomard e apresenta quadro estável. O condutor do carro evadiu-se do local e posteriormente entrou em contato com a família para prestar auxílio.

Nesta terça, uma criança de 1 ano e 5 meses, do Ramal Encrenca, no São Luiz do Remanso, sofreu queimaduras, quando se aproximou do fogão onde sua mãe fazia o almoço e se queimou com uma panela de água quente. Ela foi encaminhada à Unidade Idelfonso Cordeiro, onde foi medicada e orientada para tratamento em domicílio.