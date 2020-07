Um adolescente de 17 anos foi apreendido acusado de tentativa de roubo, na noite desta terça-feira (14), na Via Chico Mendes, no Bairro 6 de Agosto, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima da tentativa de assalto é funcionária de um supermercado e estava em intervalo, quando o adolescente e o comparsa chegaram em uma motocicleta e o menor, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto.

No momento do roubo, uma viatura da Polícia Militar estava passando no local e foi avisada por populares. Ao perceber a presença dos militares, o comparsa do menor empreendeu fuga e abandonou o jovem. O menor infrator ainda correu até um terreno baldio, onde acabou sendo apreendido.

Na abordagem foi verificado que o meliante estava de posse de um simulacro (arma de brinquedo). Diante dos fatos, o menor foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a simulacro, para os procedimentos cabíveis.