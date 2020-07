O ex-presidente do Departamento de Águas e Saneamento (Depasa), engenheiro Tião Fonseca, continua tendo as polêmicas ações executados à frente do órgão ecoadas pelos quatro ventos. A ligação de Fonseca com o senador Márcio Bittar é, entre outros assuntos, um dos mais comentados.

Antes de deixar o órgão, o engenheiro resolveu alugar um prédio comercial para receber as equipes técnica e administrativa do Depasa. O imóvel fica na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da Praça do Juventus, bairro Bosque. O local foi utilizado pela ultima vez há mais de 10 anos, durante campanha política de Márcio Bittar, no início dos anos 2000.

Desde então, o imóvel vinha passando por reformas, e agora, pronto para locação, será alugado pelo Depasa. O contrato teve extrato publicado no Diário Oficial no dia 25 de junho e já está valendo. As chaves foram entregues no dia 17 de junho pela imobiliária Arras, administrada por Jurilande Aragão Filho.

Uma servidora do Depasa, em conversa com a reportagem, alegou que o imóvel não possui a documentação completa para a devida locação, e diz que o processo merece vistas da Controladoria Geral do Estado e do Ministério Público do Acre. O valor do aluguei será de R$ 276 mil, válido por um ano, e renovável por até 60 meses.

“Não é de hoje que tem esses problemas. O prédio aqui do Centro é bem localizado, não havia necessidade de mudar, mas é uma decisão da presidência, né? A diretoria já fez os processos para mudar e fizeram essa locação lá. Segundo se sabe, falta o habite-se necessário, mas tem que ser averiguado”, diz a servidora administrativa.

O edifício alugado pelo Depasa pertence à empresa L&B Participações e Empreendimentos LTDA, cujos donos são Márcia Cavalcante de Lima e Mauro Miguel Bittrar [irmão do senador acreano]. O administrador da sociedade é Caio Lima Bittar.