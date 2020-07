A onda de violência está deixando a população acreana em pânico. No município do Bujari, o único posto de combustíveis da cidade é alvo constante de criminosos e todos os meses a unidade é assaltada. Na noite do último domingo (12) não foi diferente. Quatro criminosos fizeram um verdadeiro limpa no posto que fica às margens da BR-364.

Os bandidos chegaram no local em duas motocicletas, renderam e amarraram os frentistas, e em seguida roubaram todo o dinheiro que havia no caixa. Vídeos de câmeras de segurança mostram toda a ação dos bandidos. Confira:

O proprietário do posto, que pediu para não ser identificado, disse que estava pensando em fechar a unidade de abastecimento, devido à quantidade de assaltos e os prejuízos. O empresário reclamou ainda da falta de segurança aos estabelecimentos do município.

Falta de segurança

O descaso com a segurança pública no Bujari é quase que recente. Desde 2019, quando o governo do estado desativou a Delegacia da cidade, apenas o delegado da 4ª Regional ficou responsável por todo o município do Bujari.

O problema se agrava mais ainda, pois a cidade não possui nenhum Batalhão de Polícia Militar, apenas uma pequena companhia que tem destacamento na região para poder fiscalizar vários quilômetros de ramal e de área urbana.

Vários ramais no Bujari também são dominados por facções criminosas, onde os criminosos se escondem do poder Judiciário e da Justiça acreana. A falta de atenção do poder público na área da segurança deixou os empresários sem espaços para trabalhar e, ao mesmo tempo, tirando as empresas que estão instaladas no Bujari.

Moradores e comerciantes do município informaram à reportagem que, até o momento, o governo do Acre ainda não fez nada que possam lhes “dar uma sensação de segurança”.