O pequeno Paulo Victor Ferreira da Silva, de 5 anos, foi um dos sobreviventes da explosão de uma embarcação em junho do ano passado, no rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Os pais da criança faleceram no acidente e a criança ficou sob os cuidados da família. Apesar de pequeno, Paulo já enfrentou muitas batalhas e já passou por mais de 10 procedimentos cirúrgicos; inclusive, uma traqueostomia.

Eliete Rodrigues da Silva, familiar da criança, conta que a criança precisa passar por uma nova cirurgia e manutenção de atendimento médico. “Ainda não viajamos por conta dessa situação do vírus; e estamos passando por uma situação difícil porque eu não estou trabalhando, e precisamos de ajuda”.

Segundo Eliete, a criança corre risco de morte caso não faça a manutenção da traqueostomia. “Ele precisa passar por esse procedimento para sobreviver”.

Os interessados em ajudar, com qualquer quantia, deverão realizar transferência bancária para a Caixa Econômica Federal (Caixa) – AG 0803/ OP 023/ C 18925-6.