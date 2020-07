O advogado Luziel Carvalho chorou desesperadamente em uma transmissão ao vivo em sua página no Facebook logo após o Solidariedade anunciar que ele não é mais pré-candidato do partido à prefeitura de Rio Branco.

Aos prantos, na frente da sede da agremiação partidária, em Rio Branco, Luziel disse que seu nome foi excluído do pleito porque ele é “negro e pobre”.

“Retiraram a minha candidatura, tentaram matar meu sonho. Isso porque eu sou negro, pobre e represento a população menos favorecida. Mas eu acredito em Deus e eu sei que o poder de Deus é maior em minha vida. Há quantos anos o Brasil aboliu o racismo e hoje pela minha cor, pelo fato de eu não ser de uma família abastada, por eu não fazer parte de uma família tradicional da política estão me negando o direito de concorrer.”

Luziel afirma que vai ocupar a sede do partido, na avenida Ceará, até que um interventor da executiva nacional do Solidariedade venha ao Acre e explique o porquê da retirada de sua pré-candidatura.

“O que fizeram comigo não é justo, não é justo. Aqui no Acre eles tratam o partido como quartel, onde não se discute, onde se é julgado e condenado sem ter o direito ao contraditório.”

O advogado afirma que “agora” vai cumprir seu papel de cidadão e fiscalizar as ações da prefeitura de Rio Branco e do governo do Acre.

Por diversas vezes ele cita Deus. Em uma dessas citações, ele diz que “Deus vai cobrar” o governador Gladson Cameli por ter ajudado a “tramar” contra ele.

Luziel anuncia que vai protocolar uma representação no Ministério Público Estadual contra o vice-governador Major Rocha por abuso de poder econômico e pelo uso do Palácio Rio Branco para a realização de uma reunião política no dia 30 de junho.

Na oportunidade, Rocha, como governador em exercício, recebeu na sede do governo o deputado federal Júnior Bozella (SP), vice-presidente nacional do PSL, que veio ao Acre para filiá-lo ao partido. O ato de filiação aconteceu no dia 1 de julho na sede do PSL.

Afirmando que é “servo de Deus, Carvalho também diz que concedeu o perdão ao presidente estadual do Solidariedade, Israel Milani, atual secretário de Meio Ambiente do Estado, e à deputada federal Vanda Milani, mas acrescentou que ambos “estão entregues nas mãos de Deus”.

A retirada da pré-candidatura de Luziel foi anunciada em nota pelo Solidariedade nesta segunda-feira (13).

A exclusão já era prevista principalmente depois que ele resolveu ameaçar abrir, há pouco mais de uma semana, um processo por improbidade administrativa contra o vice-governador Major Rocha.

O partido, que é da base do governo Gladson Cameli, informou que “continuará dialogando na busca de alianças que fomentem a distribuição de renda, a igualdade e a solidariedade, promovendo a inclusão, a dignidade, o respeito à diversidade humana, ecológica e a valorização da vida”.