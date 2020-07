Pensando em auxiliar os empresários do seguimento de bares, restaurantes e lanchonetes, o presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Antônio Morais (PSB) apresentou o Projeto de Lei que prevê a isenção de taxas municipais durante o período de pandemia e o que já foi pago seja revertido como crédito para o próximo ano.

O parlamentar destacou em sua fala durante a sessão, que o setor gastronômico é um dos responsáveis pela geração de empregos, renda e turismo.

“Fui procurado por alguns empresários, conversei com microempreendedores e vejo a tristeza e preocupação dos que ainda estão tentando se manter no mercado. Pensando nisso, apresentei o projeto que beneficiará os empreendimentos dentro do setor gastronômico com taxas de isenção municipal e que sejam revertidos em crédito o que se pagou ou pagar durante a pandemia. Garantiremos a continuidade do sustento de trabalhadores e empresas que continuarão a elevar o nosso Estado do Acre”, destacou Morais.

O projeto segue para as comissões, onde será apreciado com a procuradoria jurídica da casa e volta para ser votado em plenário.

Victor Augusto – Ascom/CMRB