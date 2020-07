Pai e filho que foram presos por adquirir através de receitas médicas falsificadas remédios em postos de saúde e vender como ‘Kit Covid-19’ foram liberados em audiência de custódia.

O juíz homologou o flagrante, mas disse que não seria necessário decretar prisão preventiva, já que os crimes foram praticados sem o uso da violência ou grave ameaça às pessoas.

Entenda o caso

Na manhã de sábado (10), a Polícia Civil do Estado do Acre, por meio dos investigadores das 1ª e 4ª Delegacias Regionais, prendeu os dois homens que vinham sendo investigados por suspeita de falsificar receitas médicas e realizar a retirada de medicamentos destinados ao tratamento da Covid-19 para posteriormente vender às pessoas pobres da capital acreana.

Com os suspeitos foram encontrados uma grande quantidade de medicamentos que são utilizados no tratamento da doença, mais de 30 cartões do SUS de terceiros; várias receitas médicas preenchidas e carimbadas; carimbos médicos falsificados; além de dinheiro provavelmente oriundo da venda das medicações.