Mais de 30 comunidades ribeirinhas da região do Juruá, no interior do Acre, devem ser beneficiadas com atendimentos que vão ser ofertados pela Unidade Básica de Saúde Fluvial entregue, na última semana, para atender estas comunidades. A capacidade mensal é de pelo menos 15 mil atendimentos.

Serão feitos atendimentos médicos, odontológicos, imunização e entrega de medicamentos para as famílias ribeirinhas. A embarcação deve circular pelos rios Juruá, Môa, Valparaíso, Paraná dos Mouras e Juruá-Mirim.

“Com a chegada dela, temos mais condições de atendimento, mais estrutura para atender a população. A equipe de saúde, todos o meses vai passar de 15 a 20 dias nos rios, conforme a programação”, disse o prefeito Ilderlei Cordeiro.

A unidade conta com enfermaria, sala de triagem, vacina, consultório odontológico e médico. O programa já existia antes, mas em um barco pequeno.

Cordeiro disse que no barco antigo que prestava atendimento aos ribeirinhos não havia espaço para recepcionar os pacientes, e ele era utilizado mais para fazer o transporte da equipe que precisava descer e atender nas unidades de apoio.

“Hoje, nós temos capacidade para receber tranquilamente entre 10 a 15 pessoas na recepção. Antes era muito apertado e as equipes tinham que atender em escola, ou unidade de saúde de apoio. Mas, a maioria era feito nas escolas, e hoje temos como atender”, contou.

A unidade de saúde é do município e foi adquirida com verba parlamentar do governador Gladson Cameli, destinada quando ainda era senador. A unidade recebeu o nome de Marieta Cameli, avó do atual governador e segundo o prefeito Ilderlei Cordeiro foi uma homenagem já que ela atuava para ajudar estas comunidades.